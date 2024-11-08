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Gündem
AA 08.11.2024 13:39

Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de

Avrupa Voleybol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanacağını açıkladı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de

Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliğine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şöyle:

- Türkiye (Ev Sahibi)

- Azerbaycan (Ev Sahibi)

- İsveç (Ev Sahibi)

- Çekya (Ev Sahibi)

- Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

- Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından belli olacak.

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