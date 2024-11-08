Aşık Şenlik Tüneli açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tüneli’nin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş Yolu’nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını belirterek “Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik” açıklamasını yaptı.

“Seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük”

Bakan Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu’nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı’na ve Gürcistan’a yüksek standartlı bir ulaşım sağladıklarının altını çizdi:

“Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık. Çalışmalarımızla güzergâhı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.”

Gürültü bariyeri ile canlı hayatı korunacak

Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için gösterilen hassasiyete işaret ederek “Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız” dedi.

“Kışın çetin şartları günlük hayatını olumsuz etkilemeyecek”

Uraloğlu, tünelin yüzyıllardır kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgeye bir nefes olduğunu vurguladı:

“Tünel bölge insanının yüreklerine umut aşılamış; Ardahan'ın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olmuştur. Artık kışın çetin şartları, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgenin ticareti canlanacak, turizmi gelişecek; tünelimizin içinden geçen her araç, bölgenin kalkınmasına bir tuğla daha koyacaktır. Bu tünel, Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirmiştir. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir."

“Vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat tasarruf ediyor”

Türkiye genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını aktaran Uraloğlu, “Son 22 yılda bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ardahan’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 33 milyar lira yatırım gerçekleştirdik”

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları ile Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan ana ulaşım koridoru üzerinde yer alması ve Kuzey – Güney aksında da Doğu Karadeniz'i Kuzey TETEK hattına bağlaması bakımından önem arz eden Ardahan’ın ulaşım ağlarının gelişmesine özen gösterdiklerini belirten Uraloğlu, “Son 22 yıl içerisinde Ardahan’ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 33 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Hiç bölünmüş yolu yoktu 147 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Bitümlü sıcak karışımlı yolu da yoktu, 161 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık” diye konuştu.

Uraloğlu, Ardahanlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdıklarını kaydederek “Kars-Susuz-Ardahan, Ardahan-Yalnızçam, Ardahan Şehir Geçişi, Ardahan Kuzey Güney Çevre Yolları, Çıldır-Aktaş Yolu, Göle-Ardahan Yolu, Göle Çevreyolu gibi önemli güzergahlardaki çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda 8 milyar liranın üstünde proje bedeliyle Ardahan-Çıldır Ayrımı-Posof-Türkgözü Yolu, Çamlıçatak-Hasköy ve Çoruh Üniversitesi İl Yolu gibi 8 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz” dedi.

Kura Viyadüğü’ndeki çalışmaların yıl bitmeden tamamlanması hedefleniyor

Bakan Uraloğlu, Ardahan il programı kapsamında Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu kapsamında 276 metre uzunluğundaki çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü’ndeki çalışmaları da inceleyeceklerini duyurdu:

“Proje kapsamında 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğümüzle birlikte 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü de bulunuyor. Bölünmüş yol kısmında 6,6 kilometre ve Ilgar Tünelinde de 504 kazı-destek ve 186 metre nihai beton kaplama imalatını tamamladık. Yolun kalan kısmından 3 kilometre bölünmüş yol ile birlikte Kura Viyadüğü’ndeki çalışmalarımızı da bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz.”