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Gündem
TRT Haber 12.03.2025 18:05

ATMACA artık denizlerin altından da hedefini vuracak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA'nın artık denizlerin altından da hedefini vuracağını açıkladı. Görgün, "Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA'nın denizaltından da atış yaptığını duyurdu.

Görgün, "Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi." dedi.

 

Haluk Görgün, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline, Roketsan'a, başkanlık personeline, mühendislerine, teknisyenlerine ve tüm alt yüklenicilerine teşekkür etti.

Görgün, "Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor." dedi.

"Denizlerin altını üstüne getiriyoruz"

Roketsan da "Denizlerin altını üstüne getiriyoruz" diyerek ATMACA'ya ilişkin bir paylaşım yaptı:

"Denizaltından ateşlenen KAPSÜLLÜ ATMACA seyir füzesi atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Mavi Vatanın Çelik Kılıcı ATMACA’nın üstün kabiliyetleri ile vatan savunmamıza güç katmaya devam ediyoruz!"

 

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Haluk Görgün Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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