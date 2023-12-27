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Gündem
AA 27.12.2023 16:01

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlandı

Dikmen Keklikpınarı'ndaki Seymenler Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından burada bir konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankaralıların yüreklerinde hürriyet ve istiklali sembolleştirdiğini belirterek, 104 yıl önce Dikmen tepesinde yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin Ankara'da hiç sönmeyeceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Ömer Ağa Kurt'un konuşmalarının ardından tören, seğmen gösterisi ile sona erdi.

Seğmen dernekleri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliği, çevre binalarda oturan vatandaşlar da balkonlarından izledi ve seğmenleri alkışladı.

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