Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.04.2023 11:26

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama ile görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
[Fotograf: AA]

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat Kantarcı görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Sencer Kiremitçi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Eşref Başkan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Taner Dursun, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne de Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Hüseyin İnceöz, Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Söyler, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Mahir Ülgü'nün atamaları yapıldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Erdoğan: Enkazların yerini inşaatlar aldıkça umutlar daha da güçleniyor
11:58
Öğretmen çift TEKNOFEST 2023'te birbirlerine rakip oldu
11:54
Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü
11:51
AB, Ukrayna'dan tahıl ithalatını sürdürmeye çalışıyor
11:25
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 163,5 milyar liraya ulaştı
11:24
Meslek liseleri yılın ilk 3 ayında 932 milyon lira gelir elde etti
Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ