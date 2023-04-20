Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konteynerlerin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş'ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin 000 katlanabilir konteyner kuracağız."