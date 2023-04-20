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Gündem
TRT Haber 20.04.2023 11:08

Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çin’den ilk etapta gelen 10 bin 000 katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin 000 katlanabilir konteyner kuracağız" dedi.

Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak
[Fotograf: AA]

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konteynerlerin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş'ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin 000 katlanabilir konteyner kuracağız."

 


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Deprem Süleyman Soylu
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