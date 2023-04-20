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TRT Haber 20.04.2023 08:20

Adalet Bakanlığı'nın personel alım için başvurular 25 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Bozdağ, 22 bin personel alımı için başvuruların 25 Nisan ile 11 Mayıs arasında yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın personel alım için başvurular 25 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların 25 Nisan'da başlayacağını belirtti.

Bakan Bozdağ'ın payllaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı. PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700,merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecektir. Hayırlı olsun."

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Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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