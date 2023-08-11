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TRT Haber 11.08.2023 00:09

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AFAD Başkanlığına Okay Memiş, SGK Başkanlığına Raci Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun atandı.

İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

Kara Yolları Genel Müdrü Ahmet Gülşen, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta oldu.

General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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