Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı kimliği uygulaması hayata geçiyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Koronavirüs salgını döneminde faaliyete giren HES uygulaması üzerinden yeni hizmet daha hayata geçiyor. İki doz COVID-19 aşısı olanlar, uygulama üzerinden 'aşı kimliği' oluşturabilecek.
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.
Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.
Hangi bilgiler yer alacak?
Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.
Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.
Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.
Etiketler: Aşı Çalışmaları HES Kodu Sağlık Bakanlığı
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