Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir." denildi.

"Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"

Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.Ayrıntılar geliyor...