Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.12.2025 18:15

Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak

Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir." denildi.

"Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"

Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Asgari Ücret Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor
18:11
Bilim insanları, yüze dolgu yaptıranları, doku kaybı ve körlük gibi komplikasyonlar konusunda uyardı
18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü
17:46
Rusya Roblox oyununu engelledi
17:43
İletişim Başkanlığından engellilik politikalarına dair kapsamlı bilgi dosyası
17:42
Bilimsel araştırma: Yaşlanan hücreler yeniden gençleştirilebilir
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
FOTO FOKUS
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ