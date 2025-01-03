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Gündem
AA 03.01.2025 12:08

ASELSAN'dan 210,1 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 euro tutarında sözleşme imzaladı.

ASELSAN'dan 210,1 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 euro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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