ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün: Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız

ASELSAN, İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te bilime ve teknolojiye meraklı genç beyinleri, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması ile buluşturdu.

TEKNOFEST’te derece alan takımlar için festivalin son günü ödül töreni düzenlendi.

İnsansız Su Altı Sistemleri ile Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarında dereceye giren takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takdim etti.

Gençlere 777 bin TL destek

TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması farklı zorluk seviyesinde parkurlarla iki kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzunda ASELSAN yürütücülüğünde yapıldı.

Toplam 1401 başvurunun olduğu yarışmada 44 takım sırası ile ön tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazandı.

Kritik tasarım safhasını geçen 57 yarışmacı takıma toplam 777 bin TL tutarında destek sağlandı.

Temel kategoride finale kalan takımlar su altı hokeyi ve su altı montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında otonom görev olan renk tespiti ve konumlanma görev parkurlarında yarışırken, ileri kategorideki takımlar tamamen otonom görevler olacak şekilde renk tespiti ve konumlanma, hedef tespiti ve geçişi ile hedef tespiti ve imhası parkurlarında görev yaptı.

33 takımın yapay zekada kıyasıya yarışı

2018 yılından beri düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması bu yıl ASELSAN, Cezeri ve TÜBİTAK BİLGEM paydaşlığında yapıldı.

TEKNOFEST 2023’te yarışmaya gelen toplam 1163 başvuru arasından ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve çevrimiçi yarışma simülasyonu adımlarını başarı ile tamamlayan 33 takım, yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Yarışma, geleceğin teknolojileri arasında bulunan insansız hava araçlarından kaydedilen video görüntülerinde yer alan insan, araç, iniş alanları ve park alanlarının otomatik tespitini konu aldı.

Takımlar, dört oturumdan oluşan yarışmada, kıyasıya rekabet ederek birincilik ipini göğüslemek için çaba harcadı. Her oturum sonunda yarışmaların geliştirdiği yöntemin nesneleri tespit etme başarısı ölçüldü. Dört oturumun sonunda, takımlar aldıkları puana göre sıralandı. Yarışmanın sonucunda Gaiatech, Codent, Foresightech adlı takımlar sırasıyla ilk üçte yer aldı.

Birinci olan Gaiatech takımına 100 bin TL, ikinci olan Codent takımına 80 bin TL ve üçüncü olan Foresightech’e 60 bin TL para ödülü verildi.

Jürilerin ortak oyuyla Tosçelik HSM takımı “En İyi Takım Ruhu” ödülünün sahibi oldu.

"Mavi vatanın korunmasında gençlerimizin pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında gençlerin kıyasıya rekabetinin Türkiye’nin geleceğine yönelik umutları arttırdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“TEKNOFEST 2023’e akın eden binlerce gencimizle buluşmanın sevincini yaşadık. ASELSAN olarak geleceğin mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerinin iki ayrı yarışmamızda sergilediği performans bizi gururlandırdı. İnsansız Su Altı Sistemleri ile Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarımızla gençlerimiz, yeteneklerini ve inovatif fikirlerini ortaya koydu. Mavi vatanın korunmasında su üstü kadar su altının da kritik önemde olduğu günümüzde gençlerimizin, ülkemizin teknolojik gelişiminde pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gözünde Türkiye’nin bağımsız teknolojilerini ve parlak yarınlarımızı görmenin heyecanını yaşadık."

"Milli teknolojiyi üst noktalara taşımaya devam edeceğiz"

Birbirinden güzel fikirlerin kıyasıya rekabet ettiğine dikkat çeken Görgün sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Her iki yarışmamıza toplam 2564 başvuru geldi. Onların azmi, çalışkanlığı, kararlılığı ve teknolojiye merakı, ASELSAN olarak bize, yeni milli projeleri hayata geçirmek için daha büyük güç verdi. Bu anlamda gençlerimizin bire bir teknolojiye dokunmasının, inovasyonu anlamasının değerinin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Onların hayalini gerçeğe dönüştürmek için durmadan yeni projeler üretmeye, savunma sanayine katma değer yaratmaya, milli teknolojiyi üst noktalara taşımaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız.”

Ödül alan okullar

Temel kategoride birinci olan ARUNA (Mersin Özel Toros Fen Lisesi) 100 bin TL, ikinci olan ALESTA (Adana Fen Lisesi) 80 bin TL, üçüncü olan ARAL UWV (Afyonkarahisar Özel Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 60 bin TL, ileri kategoride ise birinci olan TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) 130 bin TL, ikinci olan KAPSÜL YAZGİT BARBAROV (Konya Teknik Üniversitesi ve Kapsül Teknoloji Platformu) 100 bin TL, üçüncü olan CALROV (Cağaloğlu Anadolu Lisesi) 70 binTL’lik para ödülünün sahibi oldu. Temel Kategoride MEZAMORTA (Aksaray Gençlik Merkezi) En Özgün Tasarım, ALESTA (Adana Fen Lisesi) En Özgün Yazılım, HYDROTECH (İstanbul Nun Okulları) En İyi Takım Ruhu ödüllerini adı. İleri Kategoride ise TITANS (Kocaeli Üniversitesi) En Özgün Tasarım, TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) En Özgün Yazılım, TOROS AUV ROBOTICS (Mersin Toros Üniversitesi) En İyi Takım Ruhu ödüllerini almaya hak kazandı.