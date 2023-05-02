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Gündem
AA 02.05.2023 10:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KAAN" ismindeki Milli Muharip Uçak'a dair paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' paylaşımı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda vitrine çıkarılan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN ile Hürjet, Atak-2 ve Anka-3'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu
Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu

Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş, Selahattin Reşit Alan, Nuri Demirağ ve Nuri Killigil'in teşebbüs ettiğini ama bu vizyoner girişimlerin içeriden ve dışarıdan kendi dönemlerine kadar engellendiğini belirten Erdoğan, "Rahmetli Hocamız Necmettin Erbakan her 'ağır sanayi hamlesi' dediğinde linç edildi. Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi. Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı" değerlendirmesini yaptı.


 

"Teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz"

"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye" idealiyle yola çıktıklarında birçok engelle karşılaştıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar. 'Durduracağız' diyemediklerinde 'dokunacağız' dediler, 'kapatacağız' deme cesareti gösteremediklerinde 'rekabet' dediler, süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar. Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali 'istikbali' milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İşte dün 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'nin, Anka-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz."

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Milli Muharip Uçak Recep Tayyip Erdoğan Yerli ve Milli Teknolojiler
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