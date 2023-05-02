BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Pendik'te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, "Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı" diye konuştu.

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır"

Destici, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hamleler yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz, petrol aradı. Karada da petrol aradı ve neticede ne oldu? Arayan bulur. Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Önce 350 milyar metreküp, sonra 540 milyar metreküpe çıktı, sonra 750 milyar metreküp oldu. Peki nominal değeri ne kadar? 1 trilyon dolar.

Peki bugün bizim iç, dış borcumuz ne kadar, 460 milyar dolar. Sadece devletin borcu değil, özel, kamu dahil... Bunun iki katından fazla değeri olan gaz bulundu. Bakın hanımefendi, Sayın Akşener 'Gerçekten gaz bulundu mu, acaba çıktı mı?' diyor. Tamam bu hanımların bir kuşkucu tarafı olur ama gazda da olmaz. Adamdan kuşkulan da gazdan niye kuşkulanıyorsun?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 yıl boyunca konutlarda, mutfaklarda ve sularda kullanılan gazın, 1 ay boyunca da bütün gaz kullanımının bedava olduğu müjdesini paylaştığını aktaran Destici, "Şimdi diyorum ki Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, Babacan'a da bedava, Karamollaoğlu'na da bedava. Hepinize bedava ama PKK'lı yol arkadaşlarınıza, Kandil'deki ittifak ortaklarınıza gaz yok. Onlara ne var? İHA, SİHA var" diye konuştu.

Hayat pahalılığına da değinen Destici, "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" değerlendirmesini yaptı.

Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BBP'ye destek verilmesini istedi.