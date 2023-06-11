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AA 11.06.2023 12:56

Antalya'ya turist akını: Hava yolunu 4 milyondan fazla kişi kullandı

Antalya'ya 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 37 artarak 4 milyon 62 bin 891'e yükseldi.

Antalya'ya turist akını: Hava yolunu 4 milyondan fazla kişi kullandı

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kentin 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla 2 milyon 968 bin 536 turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 37 artışla hava yoluyla gelen 4 milyon 62 bin 891 misafir ağırlandı.

Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde gelen misafir sayısının toplamını da geride bıraktı.

Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'un aynı döneminde 4 milyon 26 bin 529 turist ağırlayan kentte, sezon hareketliliği sürüyor.

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran tarihlerinde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

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