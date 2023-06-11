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TRT Haber 11.06.2023 11:43

Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor

Bakan Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde yapımı devam eden afet konutları için yeni formüller üzerinde çalıştıklarını, kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğini söyledi.

Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı Twitter'dan afet konutlarının yapım süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Özhaseki, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından konutların hızla yükseldiğini ifade etti.


Deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüller olduğunu belirten Özhaseki, "Kabine toplantımızda sayın cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz" dedi.

Özhaseki, hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlara kavuşturacaklarını söyledi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Mehmet Özhaseki
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