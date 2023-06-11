Ersin Tatar: Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olmasını TRT HABER'e değerlendirdi.

Tatar, bu ziyaretle dünyaya bir mesaj verileceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye diyor ki, bu devlete dikkat ediniz. Bu devleti yedirtmem. Hakkımız var hukuğumuz var. Oradaki bu Türk devleti meşrudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin saygıdeğer cumhurbaşkanının ilk ziyaretini yine eskiden olduğu gibi KKTC’ye yapıyor olması bütün dünyaya da bu mesajı vermektedir, KKTC bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır."

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ımıza çok önem vermiştir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’a çok büyük önem verdiğini "asrın projesi" ile KKTC’ye giden suyun mimarı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ımıza çok önem vermiştir. Başbakanlığı döneminde su projesinin mimarıdır. Biz bu su projesinin hep hayalini görürdük çocukluğumuzda, 'nasıl olacak mümkün değil' denildi. Bu büyük bir proje büyük nimet ve bu aziz suyun buraya akmasıyla Kıbrıs’ın çehresi değişmiştir."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ile Türkiye ilişkilerinin yeni dönemde daha da ileri noktaya taşınacağını vurguladı.

