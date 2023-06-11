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Gündem
TRT Haber 11.06.2023 00:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City takımını tebrik etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şampiyon olan Mancester City'yi tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev finalde
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev finalde

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul’umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum.

Türkiye’nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."                   

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