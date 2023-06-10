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Gündem
AA 10.06.2023 22:51

İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

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