Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ve FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.
Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Erdoğan daha sonra, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Görüşmede FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.