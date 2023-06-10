Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.06.2023 15:34

Türk gemisine yapılan 'kaçak' operasyonunun detayları ortaya çıktı

Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcunun, Bakanlığın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Tüm sürecin takip ve koordinasyonunu yürüten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Gelen ihbarla harekete geçildi

Dün saat 11.20 sularında DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.

Kaptan ve personel, kendilerini güvenliğe aldı

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel, kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Bakan Uraloğlu da AAKKM'den gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

Napoli Limanı'na hareket etmesi istendi

Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.

Gemiye helikopterle inildi, kaçak yolcular yakalandı

Saat 17.00 civarında Napoli karasularına yaklaşan Galata Seaways gemisine İtalyan polisinin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda, operasyonu koordine eden AAKKM tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.

Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri, uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçlerince yakalandı.

ETİKETLER
İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Çukurova Havalimanı yıl sonunda açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli yakalandı
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü
16:24
Koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi
16:27
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
16:17
Kilis'te arazide çıkan yangın söndürüldü
16:06
İngiltere'den Ukrayna'ya selle mücadele için 16 milyon sterlinlik yardım
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
FOTO FOKUS
Kopan tır kapısını emniyet kemeriyle bağladı
Kopan tır kapısını emniyet kemeriyle bağladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ