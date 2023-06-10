Cumhurbaşkanı Erdoğan dev finalde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izliyor.

Al Nahyan kulübünün maçını izlemek için İstanbul'da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dhabi United Group, Eylül 2008'de Manchester City'yi satın almıştı.