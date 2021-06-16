Turizmin başkenti bu kez diplomasiye ev sahipliği yapacak.

Dünyadaki tüm gelişmeler Antalya'da masaya yatırılacak. Ana tema "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olacak.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu toplanıyor.

İki zirveye de çok sayıda üst düzey isim katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın himayesinde gerçekleşecek her iki zirveye de katılım yüksek olacak. 12 devlet ve hükümet başkanı ile 43 dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

Toplantılarda alınan kararlar ile Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi hazırlanacak.

Yapılacak zirveler, hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın tanıtımına da katkı sağlayacak.