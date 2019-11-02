Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı02 Kasım 2019 Cumartesi 18:42 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 19:00
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde, Ankara’ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019
Kaynak: TRT Haber