Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da maske satışları başladı
[Fotoğraf: AA]
Yapılan düzenlemeyle birlikte maske satışları, İstanbul'un ardından Ankara'da da başladı. Tanesi bir lira olan maskeler, şu an için 50'lik paketler halinde satılıyor. Kısa süre içinde 10'luk paket seçeneği de hizmete girecek.
Cerrahi maskeler İstanbul'un ardından Ankara'da da yeniden raflarda. Maske satışı, ilk etapta eczanelerde başladı.
Maske satışlarının serbest bırakılmasıyla birlikte Ankara'da da eczanelerde satış başladı. Üst sınır adedi bir lira olarak belirlenmişti. Şu an için eczanelerde 50'lik paketler halinde satın alınabiliyor.
Satışların fiyat sınırlandırması konularak yeniden başlaması eczanelerde yoğunluğu azalttı. Vatandaşlar da erişim kolaylığından dolayı memnun.
Maske satışı, eczanelerle birlikte marketlerde de yapılabilecek. Adedi bir liranın üzerinde satılması halinde 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecek.
Etiketler: tıbbi maske koronavirüsSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:55
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