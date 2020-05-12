Cerrahi maskeler İstanbul'un ardından Ankara'da da yeniden raflarda. Maske satışı, ilk etapta eczanelerde başladı.

Maske satışlarının serbest bırakılmasıyla birlikte Ankara'da da eczanelerde satış başladı. Üst sınır adedi bir lira olarak belirlenmişti. Şu an için eczanelerde 50'lik paketler halinde satın alınabiliyor.

Satışların fiyat sınırlandırması konularak yeniden başlaması eczanelerde yoğunluğu azalttı. Vatandaşlar da erişim kolaylığından dolayı memnun.

Maske satışı, eczanelerle birlikte marketlerde de yapılabilecek. Adedi bir liranın üzerinde satılması halinde 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecek.