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Gündem
AA 13.07.2026 15:57

Ankara'da FETÖ'ye 5 ayrı operasyon: 166 gözaltı

İçişleri ve Adalet bakanlıkları koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında, Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'ye 5 ayrı operasyon: 166 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince düzenlenen 5 ayrı operasyonda 166 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 57 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Örgütün "Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 33'ü yakalandı.

FETÖ üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilere yönelik operasyonda ise adresleri tespit edilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt toplantılarını organize ettikleri, örgüt sorumlusuyla birlikte hareket ettikleri ve mahrem imamın bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdikleri gerekçesiyle "vekil emniyet mahrem" oldukları değerlendirilen ve aktif görev yapan 80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 70'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün örgütsel haberleşme aracı olarak ByLock programını kullandıkları belirlenen, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları kapsamında da 7 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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