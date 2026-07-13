Az Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.07.2026 16:16

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: AB'nin yanlı yaklaşımı perçinlenerek devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: AB'nin yanlı yaklaşımı perçinlenerek devam ediyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli açıklamasında, söz konusu atama kararını geçmişteki benzer uygulamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin (AB) "iç meselesi" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"AB tarafsızlığını yitirdi"

AB'nin Kıbrıs meselesindeki tutumunu eleştiren Keçeli, şunları kaydetti;

AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz.

Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı KKTC
Sıradaki Haber
"15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ni 5 yılda 440 bin 25 kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
MASAK'tan Ahbap raporu: 190 milyon liralık bahis ve izaha muhtaç para trafiği
16:48
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz
16:43
Altının gramı 6 bin 125 liradan işlem görüyor
16:03
"15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ni 5 yılda 440 bin 25 kişi ziyaret etti
16:00
Ankara'da FETÖ'ye 5 ayrı operasyon: 166 gözaltı
15:33
AB, Gazze'nin erken toparlanması için 883,6 milyon euroluk girişim başlattı
Van Gölü'nde seviye yükseldi: Mikrobiyalitler yeniden su altında kaldı
Van Gölü'nde seviye yükseldi: Mikrobiyalitler yeniden su altında kaldı
FOTO FOKUS
Ankara'daki NATO Zirvesi Azerbaycan'da gündem oldu
Ankara'daki NATO Zirvesi Azerbaycan'da gündem oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ