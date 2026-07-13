MASAK'tan Ahbap raporu: 190 milyon liralık bahis ve izaha muhtaç para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, şüpheliler Çelik, Yay ile Gödeliner'in kendi aralarında ve dernekte çalışan birçok kişiyle yoğun para transferlerinin dikkati çekici bulunduğu, özellikle Ahbap Derneğine ilişkin transferlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi.

Şüpheli Alper Çelik'in 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanılmadığı, derneğe üye olduğu aktarılan raporda, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı olduğu, iki farklı mahkemede de "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi.

Şüpheli Çelik'in 190 milyon 270 bin liralık bahis kuponu

Şüphelinin hesaplarından para çıkışlarının incelenmesinin ardından, bir bahis şirketinin yetkileriyle yapılan şifahi görüşmede, zanlılardan Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisinin öğrenildiğine yer verilen raporda, şüphelinin mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin artmaya başladığı, bunun 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydı bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi-kurucusu-yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu, 4 farklı başsavcılıkta, "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının olduğu kaydedildi.

Raporda, Yay'ın 3 farklı mahkemede "resmi belgede sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kaydı olduğu da anlatıldı.

Emrah Gödeliner hakkında UYAP kayıtları

Şüpheli Emrah Gödeliner'in de Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" ünvanıyla çalışma kaydı olduğu dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu, Ahbap Derneğinde 2021-2022 arasında çalıştığı, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu aktarıldı.

Raporda, Gödeliner hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığından MASAK'a "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği, şüpheli hakkında araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Şüpheli Gödeliner'in kripto varlık üzerinden aklama yapan zanlılar arasında yer aldığına dikkati çekilen raporda, 3 şüphelinin de hesap hareketlerine yer verildi.

Para transferlerinde dikkati çekici açıklamalar

Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, bunların işlem açıklamalarında "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbaр faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkati çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.

MASAK raporunda, "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneğiyle ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araștırılması gerektiği değerlendirilmektedir." tespitine yer verildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında savcılıkça gözaltı kararı verilen şüpheliler ise şöyle:

"Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu."