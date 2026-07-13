"15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ni 5 yılda 440 bin 25 kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz 2021'de açılan müze, 9 bin 667 metrekare kapalı teşhir, 1827 metrekare açık teşhir alanı olmak üzere toplam 92 bin 820 metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Sekiz tematik salondan oluşan müzede "Türkiye ve Dünyada Darbeler", "Bir Mermi Tehdidi", "Karanlığa Atılmak", "En Uzun Gece", "Tanıklar", "Sela", "Şehitlere Saygı" ve "Demokrasi Nöbetleri" başlıkları altında 15 Temmuz 2016'da yaşananlar dijital teknolojilerle ziyaretçilere aktarılıyor.

Müzede ziyaretçiler, karanlık bir koridorda ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçerek darbe gecesini deneyimliyor ve her anıyla yeniden hatırlama imkanı buluyor.

Yapının büyük bölümü yer altında inşa edildi

Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müzeyi açıldığı günden bu yana 440 bin 25 kişi ziyaret etti.

Müze yerleşkesinde ayrıca geçici sergi alanları, çocuk bölümü, idari birimler ve 809 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Büyük bölümü yer altına inşa edilen müzenin çıkışında ziyaretçiler, açık sergi alanı olarak tasarlanan vadiden geçerek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaşıyor.

Çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı

Müzede bu yılın ilk yarısında açılış programları, Yaşayan İnsan Hazinesi buluşmaları, Yaşayan Miras Okulu etkinlikleri, çocuk şenliği, gençlik şöleni ve özel gün programlarını kapsayan 12 etkinlik düzenlendi.

Müze bünyesinde geçen yıl kapılarını açan "Yaşayan Miras Okulu"nda "Geleneksel Türk Okçuluğu", "Hüsn-i Hat", "Tezhip", "Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölye Çalışması", "Hüzün Çiçekleri", "Hiçten Gelenler Tezhip" ve "Türk Dünyasında Represya" sergileri ziyaretçilerle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ise 10 Mart-18 Mayıs tarihlerinde 27 tiyatro oyunu sahnelendi.

Aynı dönemde akademisyenler ile "Yaşayan İnsan Hazinelerinin" katılımıyla 11 söyleşi ve konferans gerçekleştirildi.

Okul bünyesinde Anadolu masalları, Dede Korkut anlatımları, meddahlık, Nasreddin Hoca fıkraları ve Karagöz gösterilerini kapsayan 82 sözlü anlatım etkinliği yapıldı.

"11 binden fazla çocuk etkinliklere katıldı"

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan unsurlar ile geleneksel sanatlara yönelik 289 atölye çalışması da ziyaretçilerle buluşturuldu.

Atölyelerde Türk kahvesi kültürü ve geleneği, Mesir Macunu Festivali ile çay kültürüne ilişkin anlatımlar da yer aldı.

Yaşayan Miras Okulu'nun faaliyete geçtiği 24 Aralık 2025'ten 18 Mayıs 2026'ya kadar düzenlenen sergi, konferans ve atölye çalışmalarına anaokulundan lise düzeyine kadar 11 binden fazla çocuk katıldı.

Ziyaretçilerine, dijital anlatım ve tematik kurgu eşliğinde 15 Temmuz gecesini aktaran, eğitim programları ve sosyal etkinliklerle katkı sunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere kapılarını açıyor.