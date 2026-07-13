AB, Gazze'nin erken toparlanması için 883,6 milyon euroluk girişim başlattı

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı kapsamında, "Gazze Ekibi Girişimi" başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, girişimin Gazze'de temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesine yönelik projeleri desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Girişimin, Gazze'de su ve kanalizasyon altyapısının onarımı, enkaz ve katı atıkların temizlenmesi, sağlık hizmetleri, enerji, tarım ve gıda sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi gibi alanlara odaklanacağı kaydedilen açıklamada, girişimin, AB, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından nisanda yayımlanan "Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu temel alınarak hazırlandığı belirtildi.

"Gazze Ekibi Girişimi"nin, Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca Filistin yönetimine sağlanan mali desteğin aktarılmasında kullanılan mekanizma kapsamında yeni katkı anlaşmalarının imzalandığını ifade edildi.