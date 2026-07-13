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Dünya
AA 13.07.2026 15:22

Trump: Hürmüz Boğazı'nı muhtemelen biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ellerinde tutacaklarını, "muhtemelen" geçişleri yöneteceklerini ve bunun için ödeme alacaklarını belirtti.

Trump: Hürmüz Boğazı'nı muhtemelen biz yöneteceğiz

Trump, Fox News kanalında katıldığı programda, İran ile gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Sunucunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tutumu hakkındaki soruya "(Hürmüz) Boğaz'ı biz devralıyoruz. Onların (İran'ın) hiçbir şeyi yok." yanıtını verdi.

Trump, İran'ı "çok sert vurmaya" devam edeceklerini söyleyerek, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullandı.

Hürmüz'ün "gardiyanlığı" karşılığında ödeme alacaklarını iddia eden Trump, "Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğaz'ı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu süreçte Hürmüz Boğazı'nı "boşuna koruduklarını" söyledi.

İran tarafıyla bir "anlaşmaları" olduğunu ve dün 11 saatlik görüşme yapıldığını dile getiren Trump, "Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık." diye konuştu.

Trump, İran'ın kendisinden "hiçbir şey alamadığını" belirterek eski Başkan Barack Obama dahil önceki başkanları 47 yıldır "Tahran yönetiminin yaptıklarına izin vermekle" suçladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan da ilk açıklama geldi.  ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundular.

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