Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.12.2025 17:16

Ankara'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 23 Aralık'ta gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terörizmin finansmanı" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

ETİKETLER
DEAŞ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 2 tutuklama talebi
17:22
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit edildi
17:11
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 230 bin liraya geriledi
17:12
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı
17:01
"Çorum şekerlemesi" tescillendi
17:00
Kayseri'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 11 yaralı
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
FOTO FOKUS
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ