Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 29.12.2025 16:22

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan babası Aydın Külünk ile annesi Kevser Külünk'e verildi.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk ile anne Kevser Külünk'e ulaştırıldı.

Haberin verilmesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, babaevine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etti.

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu

"Allah kimseye evlat acısı göstermesin"

Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, `Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

"Babam şehit olmuş hala' dedi"

Şehidin annesi Kevser Külünk ise `İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı` diye konuştu. 

ETİKETLER
Şehit Yalova Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
Sıradaki Haber
Yalova'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 2 tutuklama talebi
17:22
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit edildi
17:18
Ankara'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
17:11
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 230 bin liraya geriledi
17:12
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı
17:01
"Çorum şekerlemesi" tescillendi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
FOTO FOKUS
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ