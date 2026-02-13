Bakan Memişoğlu: Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranları 2 kat arttı

Programı kapsamında Zonguldak'a giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile kent protokolü tarafından karşılanan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, daha sonra yetkililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Zonguldak'ın madencisiyle Türkiye'ye enerji veren ve büyük hizmetler sunan bir şehir olduğunu belirten Memişoğlu, "Özellikle madenci kardeşlerimize milletim adına teşekkür ediyorum. Depremde de bildiğiniz gibi büyük özveriyle insanların hayatlarını kurtaran, madene emek veren herkese şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Memişoğlu, Zonguldak'a daha iyi sağlık hizmeti ulaştırmak için planlama ve istişareler yapacaklarını dile getirerek, kentte son 22 yılda 7'si hastane olmak üzere 31 sağlık tesisi inşa ettiklerini anlattı.

Alaplı Devlet Hastanesi'nin de birkaç hafta içinde yeni binası ve yataklarıyla hizmet vereceğini aktaran Memişoğlu, "Özellikle Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni binasıyla, oradaki eski kullandığımız hastaneyle ilgili planlama yapacağız. Bunun yanında özellikle bölgeyi ilgilendiren Bartın, Karabük ve Zonguldak'a aynı zamanda da bölgeye hizmet edilecek sağlık planlamasıyla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Memişoğlu, sağlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunulsa da önemli olanın sağlıklı kalmak olduğunu vurgulayarak, "Bağımlılık, hareketsizlik, maalesef kilo gibi kötü alışkanlıklardan, sağlıklı kalmayı engelleyecek hususlardan uzak durmamız lazım. Bu konuda da özellikle sigarayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şunu da gördük, geçen seneye göre sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranlarımız 2 kat artmış durumda. Bu da insanımızın sigarayla mücadelede bize destek verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Sigara içen arkadaşlarımız ramazanı fırsat bilsinler"

Yaklaşan ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız oruç tutacak, bu nefsin esasında terbiyesi. Sigara içen arkadaşlarımız ramazanı fırsat bilsinler ve sigarayı sağlıkçıların yardımıyla bıraksınlar çünkü bedenlerine, sağlıklarına, etraflarına zarar. Onun için gönüllülük esasıyla sigaranın bırakılmasına öncelik veriyoruz. Bunun yanında Zonguldak'ta da merkezde Sağlıklı Hayat Merkezimizin planlamasını yapacağız, en kısa zamanda da hizmete kazandıracağız."