Gündem
AA 29.12.2025 15:11

Yüzyılın konut projesinde kura takvimi belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı başladı. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin ilk durağı Adıyaman oldu. Kura çekimleri, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.

Yüzyılın konut projesinde kura takvimi belli oldu
[Fotograf: AA]

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı açıklamada, kura çekimlerini deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman'da başlattıklarını söyledi.

2 milyon vatandaşa yuva olacak

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut ürettiklerini dile getirdi.

Yüzyılın Konut Projesi'nin yaklaşık 2 milyon vatandaşa yuva olacağını hatırlatan Sungur, "Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır." dedi.

Kura takvimi

Adıyaman'da başlayan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde diğer illerde de devam edecek. Belirlenen takvime göre kura çekim tarihleri şöyle:

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman

TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda 81 ilin tamamında kura çekimleri tamamlanacak.

Sosyal Konut Projesi
