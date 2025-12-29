Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.12.2025 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimiz için taziye mesajı yayımlayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memurları için Allah'tan rahmet diledi.

Paylaşımında, şehitlerin ailelerine ve Türk Polis Teşkilatı'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

"Mücadelemiz tavizsiz sürecek"

Terörle mücadele konusundaki kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, operasyonların hem ülke sınırları içerisinde hem de sınır ötesinde kesintisiz devam edeceğini belirten Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

