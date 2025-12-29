Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.12.2025 12:29

Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımlayarak, olaya ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç, Yalova’da terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polis memurları için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Soruşturma kapsamında 5 savcı görevlendirildi

Olayın ardından başlatılan adli sürece ilişkin de bilgi veren Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı. Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

