Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.12.2025 17:05

Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını bildirdi.

Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karşılıklı karar alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi;

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
Sıradaki Haber
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 2 tutuklama talebi
17:22
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit edildi
17:18
Ankara'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
17:11
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 230 bin liraya geriledi
17:01
"Çorum şekerlemesi" tescillendi
17:00
Kayseri'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 11 yaralı
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
FOTO FOKUS
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ