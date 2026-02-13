Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.02.2026 11:36

MİT Başkanı Kalın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Kalın'ın Menfi'ye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, tarafların, Libya'nın istikrarının bölge güvenliği için temel bir unsur olduğunu ve bunun desteklenmesi için Türkiye ve Libya arasındaki istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kalın'ın iki ülke arasında devam eden koordinasyon çerçevesinde, Libya askeri heyetinin 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen uçağı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

ETİKETLER
İbrahim Kalın Libya MİT
Sıradaki Haber
Trafik cezalarında yeni dönem: İşte madde madde yeni yaptırımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Bakan Tekin: Bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
13:12
YÖK ile TSE arasında iş birliği protokolü imzalandı
13:07
Yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi
13:14
İran: Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir
13:09
İzmir'de sağanak etkili: Bazı işyerlerini su bastı
13:02
Otoyolda temizlik yapan personellere otomobil çarptı: 1 ölü
UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır
UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır
FOTO FOKUS
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ