Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza kesildi
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyen 9 sürücüye toplam 11 bin 56 lira para cezası kesildi. Bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı.
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