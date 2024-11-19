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Gündem
TRT Haber 19.11.2024 08:12

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü ve operasyonel hatlar kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde 3’ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3’ü görevde 5’i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6’sı görevde uzman çavuş, 10’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 4’ü mahrem imam, olmak üzere 34.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda yurtdışından temin edilen paraları, yine yurtdışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10.

Etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 9 olmak üzere toplamda 53 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve sevklerine yönelik işlemlere devam edilmektedir. 

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