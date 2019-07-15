FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen üç yılda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı.

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden saat 01.01'de açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören 10 katlı hizmet binası yıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 2018'de inşasına başlanan bina, kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da bulunuyor.

Yeni hizmet binasının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Emniyetin "gazi" binası yarım asır hizmet verdi

Darbe girişimi sırasında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün10 katlı binasının inşaatına 1956 yılında başlanmıştı.

Hastane olarak kullanılması planlanan bina, 1965 yılında tamamlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilmişti.

Bina, 1965'ten, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'ya kadar 51 yıl süreyle Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak kulanılmıştı.

Yeni binanın inşa sürecinde, Ankara Emniyetine tahsis edilen farklı binalarda vatandaşlara hizmet verilmeye devam edilmişti.

Kaynak: AA