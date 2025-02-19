Puslu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.02.2025 09:42

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’ye Tuz Gölü’ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 bin TL ceza uyguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Bakanlık ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edildi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ’ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki ihlaline 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Tuz Gölü'ne usulsüz deşarj

İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar’da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi.

Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabulü yapılarak bekletildiği sadece basit arıtma yapıldığı tespit edildi.

İleri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Tuz Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Yine Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki ihlalle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı. 

ETİKETLER
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ramazan öncesinde SYDV'lere 1,4 milyar lira kaynak aktarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Lojistik ve taşımacılık sektörü 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor
10:34
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için sahaya çıkacak
10:29
"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
10:28
İsrail, Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldı
10:26
'Yenidoğan çetesi' davasında 3. duruşma
10:30
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ