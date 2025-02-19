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TRT Haber 19.02.2025 08:08

Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-13" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını, 11'inin tutuklandığını bildirdi.

Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'de K.K.'nın elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu hakkında bilgi verdi.

 

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonda 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet M16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Yerlikaya, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Silah Kaçakçılığı Suç Örgütü
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