Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'de K.K.'nın elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda;

➡️ 30 adet Ruhsatsız Tabanca,

➡️ 21 adet AK-47 Kalaşnikof Tüfeği,

➡️ 3 adet G-3 Piyade Tüfeği,

➡️ 2 adet M-16… pic.twitter.com/Nc5V2Abbg9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2025

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 19 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonda 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet M16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Yerlikaya, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.