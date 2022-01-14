Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanının görevinden alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer almıştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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