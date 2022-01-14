Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dernek üyeliği başvurusu e-Devlet'te
[Fotoğraf: AA]
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Derneklere üye olmaya ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.
Derneklere üye olmak artık daha kolay!— Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) January 14, 2022
e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır.
Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye!#SivilToplum pic.twitter.com/e9bfeyLjK7
Etiketler: E-Devlet İçişleri Bakanlığı
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