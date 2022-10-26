Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye savunma için ek süre
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.
HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP
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