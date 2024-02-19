Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.02.2024 11:08

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yapılacak başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat'ta başlıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

AYM Başkanı Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı.

AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Arslan 3 kez başkanlığa seçildi

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM)
Sıradaki Haber
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Sigorta Aracıları Teklif Platformu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Meksika'da on binlerce kişi, seçim kurumunu "zayıflattığı" için hükümeti protesto etti
11:57
BM Raportörü Lawlor: İsrail Gazze'deki savaşa karşı çıkanları keyfi olarak tutukluyor
11:55
Adnan Oktar suç örgütü üyeleri İsrailli siyasetçilerle görüşmüş
11:47
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
11:47
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor
11:41
Belçika, Filistin devletini tanımak için "doğru zamanı" bekliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ