Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.02.2024 10:24

YSK heyeti, deprem bölgesinde yerel seçim çalışmalarını inceleyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemede bulunacak.

YSK heyeti, deprem bölgesinde yerel seçim çalışmalarını inceleyecek

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.

Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

Bölgedeki oy kullanma yerleri incelenecek

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.

YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

ETİKETLER
Deprem YSK Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Otomotiv sektöründen 39 milyar dolarlık ihracat hedefi
11:52
Meksika'da on binlerce kişi, seçim kurumunu "zayıflattığı" için hükümeti protesto etti
11:57
BM Raportörü Lawlor: İsrail Gazze'deki savaşa karşı çıkanları keyfi olarak tutukluyor
11:55
Adnan Oktar suç örgütü üyeleri İsrailli siyasetçilerle görüşmüş
11:47
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
11:47
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları sürüyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ