Haber Giriş: Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi 208 iptal davasını sonuçlandırdı
[Fotoğraf: AA]
Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 1021 itiraz başvurusunu, 208 iptal davasını karara bağladı.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklerlere yer verildi.
Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2019 arasında 231 iptal davası açıldı, 990 itiraz başvurusu yapıldı.
Aynı dönemde 208 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1021 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.
Etiketler: Yüksek Mahkeme İptal Davası anayasa mahkemesiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 15:51
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