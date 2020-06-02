Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklerlere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2019 arasında 231 iptal davası açıldı, 990 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 208 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1021 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.